На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили серьезную "ответку" от ВСУ

25.01.2019 08:23

За минувшие сутки, 24 января, на Донбассе пророссийские боевики девять раз открыли огонь против украинских военных, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"24 января российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из автоматических гранатометов вели огонь в районе населенного пункта Водяное. Автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы были применены у поселка Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия враг обстрелял позиции вблизи поселка Чермалык. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия боевики применили вблизи Павлополя. А из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь вблизи Марьинки.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм. вблизи Крымского.

"По данным разведки, 24 января, пять оккупантов было уничтожено и один ранен", – рассказали в ООС.





