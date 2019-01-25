"Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"

25.01.2019 17:40

Дончане вне себя от ярости из-за разрушительной политики местных "властей". В период метелей и морозов жители города мучатся от проблем с общественным транспортом.

Так, Сеть наполнили гневные комментарии от жителей оккупированного Донецка. Люди пишут, что в захваченном городе на маршруте всего один трамвай, причем эта проблема существует уже год, передает "Диалог.UA".

Комментаторы отмечают, что реалии Донецка никак не вяжутся с баснями "руководства" террористической "ДНР", которое рассказывает о производстве трамваев в "республике". Дончане пишут, что с маршрутов также исчезли еще четыре трамвая, поскольку в городе не только не вывозят мусор и не чистят снег, а и не выбивают лед между рельсами, по которым и двигаются трамваи.

Жители Донецка винят в происходящем "власть" фейковой республики и ее главаря: "А еще на дворе Россия, это многое объясняет"; "Цветет молодая республика, но, присмотревшись, понимаешь, что это плесень"; "Русский мир ужасный и беспощадный"; "Пушилин, иди в отставку".