Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил 25.01.19

25.01.2019 08:57

Усі КПВВ на лінії розмежування відкрились за зимовим графіком роботи та функціонують у штатному режимі.

За минулу добу відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку, так через КПВВ прослідувало 38,3 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів:

«Майорське» – 8955 осіб та 940 транспортних засобів;

«Мар’їнка» – 8640 осіб та 1365 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» - 8005 осіб та 1350 транспортних засобів;

«Гнутове» – 3325 осіб та 635 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» – 9430 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

«Майорське» – 30/60; «Мар’їнка» – 70/70; «Новотроїцьке» – 30/55; «Гнутове» – 30/25.

Учора військовослужбовці Краматорського прикордонного загону спільно з співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ «Майорське» та «Мар’їнка» завадили чотирьом спробам порушення правил переміщення через лінію розмежування товарів, а саме, тютюнових виробів, дрібно-побутової техніки, на загальну суму майже 130 тисяч гривень. Товари вилучено працівниками фіскальної служби для здійснення подальшого процесуального оформлення.

У КПВВ «Мар’їнка» та «Майорське» прикордонники зафіксували два випадки, коли громадяни України, намагались «домовитися» щодо пропуску через лінію розмежування без дозволу фізичної особи. На таку пропозицію особи отримали від прикордонників категоричну відмову, в обох випадках кримінальне правопорушення за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» задокументовано, громадян передано представникам Національної поліції для прийняття правового рішення.

Источник: dpsu.gov.ua