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В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»

25.01.2019 10:39
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В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»

Бойцы ВСУ показали сбитый еще 23 января в Приазовье беспилотник Гранат-2,.

Фото сбитого беспилотника показал штаб операции Объединенных сил, передает donpress.com.

В штабе отметили, что оснащенный электродвигателем Гранат-2 используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

Отмечается, что он был спроектирован российским ООО «Ижмаш — беспилотные системы» и из-за относительно небольшой стоимости популярен в российской армии.

После обследования военными инженерами аппарат передали специалистам для идентификации и дальнейшего изучения.



Теги: Россия, Донбасс, разведка, беспилотник, сбили, ВСУ, ООС
 
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