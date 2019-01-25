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«Всего лишь сероводород»: у Пушилина опровергли наличие метана под водой в центре Донецка

25.01.2019 07:48
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«Всего лишь сероводород»: у Пушилина опровергли наличие метана под водой в центре Донецка

На днях в социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщил, что в центре города из лунок на Кальмиусе выделяется метан, что может быть чревато взрывами в жилых домах.

При этом пользователи выразили мнение, что это результат закрытия шахт, передает donpress.com.

Так называемые «власти» ОРДО отреагировали на данную информацию и на место происшествия выехали специалисты «Госкомэкополитики при Главе ДНР». «Заместитель начальника отдела государственного экологического контроля Госкомэкополитики при Главе ДНР» Александр Первак заявил:

«Спешим успокоить горожан, это не метан. Ведь, как известно, он бесцветный и не имеет запаха, да и взрывается лишь в замкнутом пространстве при очень сильной концентрации. Судя же по характерному запаху, который выделяют пузырьки, и желтоватому цвету воды, мы имеем дело с сероводородом».

По его словам, в природных водах он «образуется при разложении органических остатков растительного и животного происхождения и накапливается в придонных иловых отложениях». При этом он подчеркнул:

«Обратите внимание, прибрежная зона Кальмиуса в данном месте поросла камышом, да и глубина здесь небольшая. Так что опасения дончан напрасны: обычное природное явление никоим образом им не угрожает».

Также, экологи отобрали пробы воды и отметили, что проведенные измерения подтвердили наличие сероводорода в концентрации 1,7 мг/дм3 и соединений группы азота, что свидетельствует об активных процессах окисления в водоеме.



Теги: Донецк, Донбасс, газ, метан, сероводород, ДНР, взрывы, Пушилин, соцсети
 
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