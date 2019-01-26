- Через КПП «Успенка» в РФ вывозятся неизвестные грузы в крытых грузовиках13:52
- Скандальная Скабеева сделала заявление: «Мы же — агрессоры, а Донбасс — является Украиной». ВИДЕО13:27
- Донецк на грани санитарной катастрофы: европейский город получил Россию во всей красе13:10
- В «ДНР» люди с проукраинскими взглядами начали терять надежду12:47
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании устройств РЭБ12:29
- ОБСЕ увидела 15 единиц тяжелого вооружения ВСУ на станции в Константиновке12:12
- У армии России "груз 200" после попытки прорвать линию фронта на Донбассе: ВСУ мощно отбили атаку11:31
- В Донецкой области четырнадцать зарегистрированных безработных на одну вакансию10:51
- Ходаковский вынес приговор "ДНР": "В Донецке все очень печально, подгнивать начали"10:33
- Год свиньи настал: в сети показали свалку под носом у оккупантов на Донбассе10:12
"Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев"
На оккупированном Донбассе резко раскритиковали новую идею главаря "ДНР", ставленника Москвы Дениса Пушилина о создании "молодежного парламента". Претензии Пушилину высказал экс-главарь разведки террористической "ДНР" Евгений Тинянский в Telegram, передает "Диалог.UA". На днях Пушилин "поразил" оккупированный Донбасс новой инициативой - объявил о создании "молодежного парламента" в "республике", погрязшей в нищете и беззаконии благодаря "русскому миру". "Очередная распилочная хрень, под которую выделили бюджет", - объяснил цели Пушилина Тинянский. Он посмеялся над планами главарей "ДНР" учить молодежь "парламентаризму". "А кто будет обучать парламентаризму? Бывший функционер МММ Пушилин, который не имеет образования, или может Маша Пирогова, которая организовывала секс-олимпиаду и теперь депутат? А может Валерчик Скороходов? Кто учить будет и чему?" - задался вопросом "прозревший" поклонник "русского мира". Он призвал Пушилина и его группировку прекратить грабить Донбасс и задуматься о его жителях. "Опять гребаная имитация… А вместо штампования распилочных контор не желает ли Пушилин организовать закрытие задолженности перед работниками "Стирола"?" - поинтересовался Тинянский.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин
- Покажите живого Леню: в сети обсуждают пропажу главаря ЛНР14:04
- Через КПП «Успенка» в РФ вывозятся неизвестные грузы в крытых грузовиках13:52
- Скандальная Скабеева сделала заявление: «Мы же — агрессоры, а Донбасс — является Украиной». ВИДЕО13:27
- Донецк на грани санитарной катастрофы: европейский город получил Россию во всей красе13:10
- В «ДНР» люди с проукраинскими взглядами начали терять надежду12:47
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании устройств РЭБ12:29
- ОБСЕ увидела 15 единиц тяжелого вооружения ВСУ на станции в Константиновке12:12
- На пожаре в «ЛНР»погиб мужчина11:50
- У армии России "груз 200" после попытки прорвать линию фронта на Донбассе: ВСУ мощно отбили атаку11:31
- В Донецкой области четырнадцать зарегистрированных безработных на одну вакансию10:51
- Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа14:27
- Покажите живого Леню: в сети обсуждают пропажу главаря ЛНР14:04
- Через КПП «Успенка» в РФ вывозятся неизвестные грузы в крытых грузовиках13:52
- Скандальная Скабеева сделала заявление: «Мы же — агрессоры, а Донбасс — является Украиной». ВИДЕО13:27
- Донецк на грани санитарной катастрофы: европейский город получил Россию во всей красе13:10
- В «ДНР» люди с проукраинскими взглядами начали терять надежду12:47
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании устройств РЭБ12:29
- ОБСЕ увидела 15 единиц тяжелого вооружения ВСУ на станции в Константиновке12:12
- На пожаре в «ЛНР»погиб мужчина11:50
- У армии России "груз 200" после попытки прорвать линию фронта на Донбассе: ВСУ мощно отбили атаку11:31
- Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа14:27
- Медики выяснили, в каких дозах красное вино полезно для сердца11:13
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Японец рассказал невероятную историю жизни с девушкой, болеющей амнезией18:35
- Профилактика гриппа: что съесть, чтобы не заболеть17:40
- «Скорая помощь» не будет уже такой, как раньше, – Супрун15:03
- Шесть способов вернуться в рабочий график без стресса для организма14:48
- Создана подушка против храпа09:15
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев"
- «Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке
- В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО