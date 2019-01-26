​"Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев"

26.01.2019 12:45

На оккупированном Донбассе резко раскритиковали новую идею главаря "ДНР", ставленника Москвы Дениса Пушилина о создании "молодежного парламента". Претензии Пушилину высказал экс-главарь разведки террористической "ДНР" Евгений Тинянский в Telegram, передает "Диалог.UA". На днях Пушилин "поразил" оккупированный Донбасс новой инициативой - объявил о создании "молодежного парламента" в "республике", погрязшей в нищете и беззаконии благодаря "русскому миру". "Очередная распилочная хрень, под которую выделили бюджет", - объяснил цели Пушилина Тинянский. Он посмеялся над планами главарей "ДНР" учить молодежь "парламентаризму". "А кто будет обучать парламентаризму? Бывший функционер МММ Пушилин, который не имеет образования, или может Маша Пирогова, которая организовывала секс-олимпиаду и теперь депутат? А может Валерчик Скороходов? Кто учить будет и чему?" - задался вопросом "прозревший" поклонник "русского мира". Он призвал Пушилина и его группировку прекратить грабить Донбасс и задуматься о его жителях. "Опять гребаная имитация… А вместо штампования распилочных контор не желает ли Пушилин организовать закрытие задолженности перед работниками "Стирола"?" - поинтересовался Тинянский.



Источник : https://www.dialog.ua