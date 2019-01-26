- Пропагандисты Кремля уверены, что Украина устроит фильтрационные лагеря22:19
- Переселенцы с Донбасса и Крыма: за две недели - минус 170 тысяч21:41
- В Донецке рухнула крыша на заводе "Донецкгормаш": соцсети гудят и не исключают большого количества жертв21:18
- У Суркова поставили Украине ультиматум по Донбассу20:59
- В Горловке замечены люди, достающие еду из мусорных баков. ВИДЕО20:21
- Боевики "ДНР" призывают подать на ФСБ в Гаагу за преступления и проявления фашизма на территории Донецка19:39
- Безлер рассказал о совместных военных операциях с Ходаковским17:52
- Кабмин вынес постановление, касающееся пенсионеров из ОРДЛО17:29
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе17:11
- Наемник из РФ с позывным «Гордей» совершил суицид16:48
«Депутаты ДНР» пообещали лично мониторить ситуацию на КПП ОРДО
Так называемые «депутаты Народного Совета ДНР» отправятся на контрольно-пропускные пункты на линии разграничения для ликвидации проблемы очередей и приема жалоб от граждан. Об этом заявил «председатель высшего законодательного органа ДНР» Владимир Бидевка.
Представитель ОРДО отметил:
«На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике достаточно остро стоит вопрос о ситуации на КПВВ, в связи с чем депутаты Народного Совета приняли решение об оказании содействия в реализации инициативы Главы ДНР Дениса Пушилина по стабилизации процесса пересечения гражданами пропускных пунктов».
По его словам, в ближайшее время на всех КПП ОРДО будет организована работа «депутатов» по мониторингу ситуации с очередями и приема обращений от жителей, пересекающих линию разграничения.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, депутаты, КПП, ОРДО
- На пунктах пропуска с РФ «граждан ДНР» заставляют заполнять «миграционки»
- Грузинские депутаты подрались из-за событий в Украине
- Громадські організації вимагають допрацювати законопроект №7163 щодо Донбасу
- Луценко зробив заяву з приводу справ проти Полякова та Розенблата
- КПП «Горловка будет временно закрыт
- В районе КПВВ "Зайцево" открылся первый логистический центр для жителей оккупированных территорий
- Боевик «ЛНР» ударил себя ножом под сердце22:38
- Пропагандисты Кремля уверены, что Украина устроит фильтрационные лагеря22:19
- Переселенцы с Донбасса и Крыма: за две недели - минус 170 тысяч21:41
- В Донецке рухнула крыша на заводе "Донецкгормаш": соцсети гудят и не исключают большого количества жертв21:18
- У Суркова поставили Украине ультиматум по Донбассу20:59
- В Горловке замечены люди, достающие еду из мусорных баков. ВИДЕО20:21
- Боевики "ДНР" призывают подать на ФСБ в Гаагу за преступления и проявления фашизма на территории Донецка19:39
- На оккупированной Луганщине «паспорта ЛНР» будут выдаваться с 14 лет19:01
- Пополнение в "бригаде 200-х": на Донбассе ликвидирован наемник РФ, приехавший убивать украинцев из Стаханова18:21
- Безлер рассказал о совместных военных операциях с Ходаковским17:52
- Боевик «ЛНР» ударил себя ножом под сердце22:38
- Пропагандисты Кремля уверены, что Украина устроит фильтрационные лагеря22:19
- В Украине запущена новая база ВПЛ: Какие сложности возникли22:01
- Переселенцы с Донбасса и Крыма: за две недели - минус 170 тысяч21:41
- В Донецке рухнула крыша на заводе "Донецкгормаш": соцсети гудят и не исключают большого количества жертв21:18
- У Суркова поставили Украине ультиматум по Донбассу20:59
- Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа20:42
- В Горловке замечены люди, достающие еду из мусорных баков. ВИДЕО20:21
- Астролог дал неожиданный прогноз, что ждет Ульяну Супрун и реформу здравоохранения20:05
- Боевики "ДНР" призывают подать на ФСБ в Гаагу за преступления и проявления фашизма на территории Донецка19:39
- Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа20:42
- Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?14:52
- Самые умные Знаки Зодиака22:35
- Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать21:10
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас19:00
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту14:54
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
- ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков
- Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод