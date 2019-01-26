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Мариуполь посетят руководители МИД трех стран
В Мариуполь с рабочим визитом приедут министры иностранных дел Дании, Чехии и Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Европейские дипломаты - министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, его коллега из Королевства Дания Андерс Самуэльсен, а также министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетят Мариуполь во вторник, 29 января.
В ведомстве отметили, что цель визита руководителей МИД - получение актуальной информации о безопасности, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения Операции объединенных сил, обусловленной российской военной блокадой украинских морских портов в Азовском море и продолжающейся военной агрессией России против Украины.
Предполагается, что министры посетят КПВВ «Гнутово» и осмотрят акваторию Мариупольского морского порта.
Источник : https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, МИД
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