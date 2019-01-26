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Сутки на Донбассе: один погибший, четверо раненых

26.01.2019 12:30
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Сутки на Донбассе: один погибший, четверо раненых

Незаконные вооруженные формирования провели восемь обстрелов. Один из них - из запрещенного "Минском" оружия.

В течение минувших суток сепаратисты совершили восемь обстрелов, один военнослужащий погиб и четверо получили ранения. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что во время одного из обстрелов противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Обстрелам с ПТРК, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подвергся поселок Екатериновка, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Марьинка Широкино, Опытное, Невельское.

Также обстрелам подверглись населенные пункты вблизи Станицы Луганской и поселка Желтое.

"В ходе контрснайперской борьбы, украинский снайпер прекратил деятельность вражеского наемника. Также уничтожен БМП-1 противника", – отметили в штабе ООС.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

По данным украинской разведки, 25 января, четверо сепаратистов НВФ уничтожены и пятеро получили ранения.

Источник : https://korrespondent. 



Теги: Донбасс, погибший, оружие, раненые
 
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