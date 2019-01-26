Украинские выборы и конфликт на Донбассе: есть ли связь

26.01.2019 18:47

Эксперты уверены, что в ситуации с Донбассом в 2019 году ожидать каких-либо подвижек не приходится. Всё дело в выборах, до проведения которых конфликт заморожен.

Украина впала в череду выборов, сначала президентских, а затем и парламентских, соответственно, даже теоретически не стоит рассчитывать, что могут быть сдвиги в плане реинтеграции Донбасса, считает политолог Кирилл Молчанов

«Ни миротворческой миссии ООН, ни реализации Минских соглашений, ни чего-либо нового не стоит ожидать пока не окончится период политической турбулентности, - говорит эксперт в комментарии marker.ua. - В целом сохранится нынешний статус кво – «ни войны, ни мира». Украинцы в этом плане стали заложниками предвыборных торгов. Локальные обострения на фронте возможны, но, скорее, как предлог для введения военного положения снова, нежели как способ возвращения территорий. Так что для Донбасса 2019 год, к сожалению, ничего нового не принесет. К какому-либо обсуждению этого вопроса украинская политическая верхушка вернется лишь с декабря – после полной перезагрузки власти».

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков также отмечает, что ситуация на Донбассе в 2019 году практически не измениться.

«Конфликт малой интенсивности будет «жить своей жизнью», наравне с усиливающимся информационным, дипломатическим и экономическим давлением на Украину со стороны Кремля, - подчеркивает Стариков. - Широкомасштабные наступательные операции маловероятны и не ложатся в логику гибридной агрессии. Что может быть, так это усиление провокаций на тактическом уровне, которые наши войска в зоне ООС будут быстро и жестко пресекать. Впереди выборы-2019 – и именно на них будет сосредоточена вся мощь Кремля, который с помощью невоенных возможностей будет добиваться выгодных для себя результатов».

Политолог Андрей Золотарев считает, что украинские и российские власти, как и раньше, заинтересованы в замораживании ситуации на Донбассе.

Источник : http://avdeevka.