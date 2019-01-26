В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»

26.01.2019 08:29

С января текущего года в Бахмуте возобновляет работу Правительственная программа «Доступные лекарства». Об этом сообщает сайт города Бахмута.



Для того, чтобы получить по ней препараты, необходимо обратиться к доверенному врачу и получить соответствующий рецепт. После этого следует прийти в аптеку, которая участвует в программе, и получить лекарства, которые вам на выбор предложит провизор в аптеке.



Без рецепта на препараты по программе «Доступные лекарства» медикаменты не выдаются. Об этом следует помнить пациентам перед тем, как обратиться в аптеку.



По данным на 14 января 2019 года в Бахмуте было подписано 7 договоров с 12 аптеками и аптечными пунктами. С 15 января аптеки начали отпускать медикаменты по этой программе.



Ниже мы приводим перечень аптек и аптечных пунктов, которые осуществляют отпуск медикаментов в г. Бахмут по программе «Доступные лекарства».

Источник: https://zi.dn.ua/news/v-bakhmute