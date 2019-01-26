Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»

26.01.2019 08:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»

С января текущего года в Бахмуте возобновляет работу Правительственная программа «Доступные лекарства». Об этом сообщает сайт города Бахмута.

Для того, чтобы получить по ней препараты, необходимо обратиться к доверенному врачу и получить соответствующий рецепт. После этого следует прийти в аптеку, которая участвует в программе, и получить лекарства, которые вам на выбор предложит провизор в аптеке. 

Без рецепта на препараты по программе «Доступные лекарства» медикаменты не выдаются. Об этом следует помнить пациентам перед тем, как обратиться в аптеку.

По данным на 14 января 2019 года в Бахмуте было подписано 7 договоров с 12 аптеками и аптечными пунктами. С 15 января аптеки начали отпускать медикаменты по этой программе. 

Ниже мы приводим перечень аптек и аптечных пунктов, которые осуществляют отпуск медикаментов в г. Бахмут по программе «Доступные лекарства».

Источник: https://zi.dn.ua/news/v-bakhmute 



Теги: Донбасс, работа, лекарства, Бахмут
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх