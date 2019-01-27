На Донбассе ОБСЕ заметила тяжелую артиллерию боевиков

27.01.2019 15:42

Противник продолжает игнорировать договоренности и регулярно перемещает тяжелое вооружение н фронте.

Пока боевики глушат беспилотники ОБСЕ, наблюдатели все равно заметили размещение оккупационными войсками запрещенного тяжелого вооружения. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК со ссылкой на данные Специальной мониторинговой миссии.

Тяжелое вооружение и военная техника вооруженных формирований Российской Федерации продолжает размещаться с нарушением установленных линий отвода.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 2601,2019 года, 25 января наблюдатели Миссии в неподконтрольных власти Украины юго-западных районах Луганской области зафиксировали размещения шести самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) недалеко от поселка Мирное. Кроме того, со стороны российско-оккупационных войск продолжаются факты отсутствия в местах постоянного хранения тяжелого вооружения за пределами соответствующих линий отвода в районе Луганской области. Так, 25 января, наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает семи буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм)", – говорится в сообщении.

Источник : https://www.segodnya