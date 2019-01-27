На Донбассе заблокировано движение транспорта: погода сильно ударила по востоку Украины

27.01.2019 08:09

На дорогах Донбасса возникли большие пробки, видимость стала плохая, в некоторых местах дороги перекрыты. Из-за плохой погоды эвакуация раненых солдат Донбасса не происходит вовремя. В сюжете даже говорится о том, что такие холода приостановили саму войну. Сегодня, 26 января, погода в Украине продолжает свирепствовать. Из-за нее весь транспорт на Донбассе остановился. По этой причине эвакуация раненных, транспорт, даже сама война в некоторых местах попросту были остановлены, передает издание "Диалог.UA". Отмечается, что съемочная группа "ТСН" отправлялась с Донецкого региона в Луганский, но не сумела этого сделать из-за ужасных погодных условий: снега, гололеда, плохой видимости. Из-за этого на дорогах даже были видны пробки, которые неизвестно когда пройдут. В сюжете сказано, что хуже всего из-за этого украинским солдатам, нуждающимся в медпомощи, которых везут со стороны оккупированного Донбасса. "Герои – те, кто защищался и погиб в бою. А я так…Просто ранен был. Но ничего. Через какое-то время мне помогут, потом я еще приеду. Мне должны сделать операцию, так как в таком состоянии я не могу стрелять", - сказал воин ВСУ, который ожидал эвакуации.



Источник : https://www.dialog.ua