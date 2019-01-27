Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах

27.01.2019 11:10

На линии соприкосновения все контрольные пункты въезда-выезда открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме.

За прошедшие сутки через КПВВ последовало 36,7 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8860 человек и 1000 транспортных средств;

«Марьинка» — 8166 человек и 1318 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7425 человек и 1420 транспортных средств;

«Гнутово» — 3580 человек и 805 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8685 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/60;

«Марьинка» — 30/55;

«Гнутово» — 10/15.

Источник : https://donpress.