- Переселенцы с Донбасса и Крыма: за две недели - минус 170 тысяч21:41
- В Донецке рухнула крыша на заводе "Донецкгормаш": соцсети гудят и не исключают большого количества жертв21:18
- У Суркова поставили Украине ультиматум по Донбассу20:59
- В Горловке замечены люди, достающие еду из мусорных баков. ВИДЕО20:21
- Боевики "ДНР" призывают подать на ФСБ в Гаагу за преступления и проявления фашизма на территории Донецка19:39
- Безлер рассказал о совместных военных операциях с Ходаковским17:52
- Кабмин вынес постановление, касающееся пенсионеров из ОРДЛО17:29
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе17:11
- Наемник из РФ с позывным «Гордей» совершил суицид16:48
- Пургин рассказал, скольким жителям ОРДО отказано в получении «паспортов ДНР»16:30
В Донецке пытаются заманить выпускников школ в «ВУЗы ДНР». Школьники отказываются
Во временно оккупированном Донецке и других города оккупационные «власти ДНР» пытаются заманить школьников в «ВУЗы ДНР». Однако, желающих стать «студентами» нет. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Донецке и в других населенных пунктах школьников выпускных классов приглашают в «райисполкомы», где с ними проводят беседы о том, что они должны поступать в «ВУЗы ДНР». Однако, школьники понимают, что «ВУЗы ДНР» не признаны и перспектив после окончания такого «ВУЗа» никаких, а обучение напрасно потраченное время.
«Чиновники ДНР», проводящие «беседы», услышав подобные высказывания сразу же начинают искать крамолу в школе и выяснять, кто «надоумил» подростка, начисто отметая вероятность того, что старшие школьники прекрасно осознают происходящее.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Повели недавно детей в райисполком, какие то дяди начали агитировать донецкие ВУЗы, один мальчик сказал -зачем вы нам предлагаете учиться в непризнанных ВУЗах? На что эти дяди возмущенно ответили — откуда такие познания, мальчик, кто надоумил? Разберемся! Школа в ожидании шмона»,
«Типа дети тупые и сами ничего не понимают?»,
«Отож!»,
«Это получатся — дети умнее родителей???»,
«Это получается, что они принимают всех за дураков»,
«Собственно Вы подтвердили — дети умнее родителей, коль те продолжают лизать зад наркоманам и алкашам»,
«Ну шо вы ей-богу… мне сказали ДонМУ получил ростовскую аккредитацию и теперь все по-взрослому и поступить на бюджет ни-ва-мож-на, конкурс зашкаливает. Ага...».
Теги: Донецк, ВУЗ, ДНР, школьники, выпускники
- Около 650 выпускников "ДНР" готовятся сдавать ЕГЭ и поступать в российские вузы
- А что там в "ДНР" со вступительной кампанией?
- Министр образования рассказала, как выпускники с оккупированных территорий могут поступить в вузы Украины
- "Дипломы "ДНР" не нужны ни самой "республике", ни России, но об этом вам никто никогда не скажет", - житель Донецка
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- «Всего лишь сероводород»: у Пушилина опровергли наличие метана под водой в центре Донецка
- Переселенцы с Донбасса и Крыма: за две недели - минус 170 тысяч21:41
- В Донецке рухнула крыша на заводе "Донецкгормаш": соцсети гудят и не исключают большого количества жертв21:18
- У Суркова поставили Украине ультиматум по Донбассу20:59
- В Горловке замечены люди, достающие еду из мусорных баков. ВИДЕО20:21
- Боевики "ДНР" призывают подать на ФСБ в Гаагу за преступления и проявления фашизма на территории Донецка19:39
- На оккупированной Луганщине «паспорта ЛНР» будут выдаваться с 14 лет19:01
- Пополнение в "бригаде 200-х": на Донбассе ликвидирован наемник РФ, приехавший убивать украинцев из Стаханова18:21
- Безлер рассказал о совместных военных операциях с Ходаковским17:52
- Кабмин вынес постановление, касающееся пенсионеров из ОРДЛО17:29
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе17:11
- В Украине запущена новая база ВПЛ: Какие сложности возникли22:01
- Переселенцы с Донбасса и Крыма: за две недели - минус 170 тысяч21:41
- В Донецке рухнула крыша на заводе "Донецкгормаш": соцсети гудят и не исключают большого количества жертв21:18
- У Суркова поставили Украине ультиматум по Донбассу20:59
- Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа20:42
- В Горловке замечены люди, достающие еду из мусорных баков. ВИДЕО20:21
- Астролог дал неожиданный прогноз, что ждет Ульяну Супрун и реформу здравоохранения20:05
- Боевики "ДНР" призывают подать на ФСБ в Гаагу за преступления и проявления фашизма на территории Донецка19:39
- Россия доминирует: Украину предупредили о бессилии НАТО в Черном и Азовском морях19:17
- На оккупированной Луганщине «паспорта ЛНР» будут выдаваться с 14 лет19:01
- Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа20:42
- Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?14:52
- Самые умные Знаки Зодиака22:35
- Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать21:10
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас19:00
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту14:54
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе
- ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков