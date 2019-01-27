В Донецке пытаются заманить выпускников школ в «ВУЗы ДНР». Школьники отказываются

27.01.2019 09:40

Во временно оккупированном Донецке и других города оккупационные «власти ДНР» пытаются заманить школьников в «ВУЗы ДНР». Однако, желающих стать «студентами» нет. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Донецке и в других населенных пунктах школьников выпускных классов приглашают в «райисполкомы», где с ними проводят беседы о том, что они должны поступать в «ВУЗы ДНР». Однако, школьники понимают, что «ВУЗы ДНР» не признаны и перспектив после окончания такого «ВУЗа» никаких, а обучение напрасно потраченное время.

«Чиновники ДНР», проводящие «беседы», услышав подобные высказывания сразу же начинают искать крамолу в школе и выяснять, кто «надоумил» подростка, начисто отметая вероятность того, что старшие школьники прекрасно осознают происходящее.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Повели недавно детей в райисполком, какие то дяди начали агитировать донецкие ВУЗы, один мальчик сказал -зачем вы нам предлагаете учиться в непризнанных ВУЗах? На что эти дяди возмущенно ответили — откуда такие познания, мальчик, кто надоумил? Разберемся! Школа в ожидании шмона»,

«Типа дети тупые и сами ничего не понимают?»,

«Отож!»,

«Это получатся — дети умнее родителей???»,

«Это получается, что они принимают всех за дураков»,

«Собственно Вы подтвердили — дети умнее родителей, коль те продолжают лизать зад наркоманам и алкашам»,

«Ну шо вы ей-богу… мне сказали ДонМУ получил ростовскую аккредитацию и теперь все по-взрослому и поступить на бюджет ни-ва-мож-на, конкурс зашкаливает. Ага...».