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Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает о том, что гибридная армия России несет летальные и санитарные потери на временно оккупированном Донбассе. За минувшие сутки, 27 января, пророссийские боевики "Л/ДНР" вновь нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, бандформирования вели огонь в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское.
К счастью, в ходе преступных обстрелов противника ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Также подразделения Объединенных сил противника применяли дежурные огневые средства в ответ на провокации оккупантов РФ. Согласно данным разведки, двое боевиков было уничтожено и трое получили ранения.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, армия, ВСУ, наемники
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