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Архив - Донецкая область

Обстрел Катериновки: Снаряд попал в жилой дом

28.01.2019 19:36
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Обстрел Катериновки: Снаряд попал в жилой дом

На Луганщине во время обстрела 26 января села Катериновка снаряд попал в один из домов. Трое мирных жителей чудом не пострадали. Кроме того, повредило остекление еще в 2-х соседних домах. Об этом сегодня, 28 января, на своей странице в Facebook сообщает руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Вечером 26 января, в ходе попадания артиллерийского снаряда в фундамент жилого дома в с. Катериновка Луганской области, повреждение получил жилой дом по ул. Пионерская. В поврежденном доме проживает 3 мирных жителя, которые чудом не пострадали во время обстрела. Также взрывной волной было повреждено остекление еще в 2 соседних домах, собственники которых ранее за время конфликта их покинули, и на данный момент находятся на более стабильной территории Луганской области, также повреждения получили линии электропередач», – написал Каплин.

Он отметил, что в ближайшее время команда гуманитарной миссии «Пролиска-Золотое» окажет пострадавшей семье помощь материалами для быстрых ремонтов.

Волонтер также напомнил, что днем ранее, под обстрел попало село Лобачево в Луганской области. Повреждения получила кровля жилого дома по ул. Донецкая, а также здание магазина и коммуникации.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, война, обстрел, ДНР, ЛНР
 
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