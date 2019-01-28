Превратить Украину в ОРДЛО: программа Савченко вызвала шок в соцсети

28.01.2019 20:12

Кандидат в президенты Украины Надежда Савченко опубликовала собственную программу по улучшению ситуации в стране.

Многим не понравилась децентрализация власти, а также предоставление "равноправного" статуса, благодаря которому в стране могут начаться проблемы. Народный депутат Верховной Рады Украины обескуражила своими заявлениями многих людей.

Она считает, что Донбассу необходимо предоставить "равноправный" статус, чтобы долгожданный мир наступил, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на официальный сайт Надежды Савченко.

Из ее предвыборной программы следует, что все территориальные общины, находящиеся на территории ОРДЛО должны получить "равноправный" статус. "Учитывая нарастающий запрос со стороны общества, соблюдая, таким образом, Минские договоренности, особый статус необходимо предоставить далеко не одному Донбассу. Нужен равноправный статус с помощью децентрализации всего государства.

Иными словами, все территориальные общины будут его иметь", - сказано в сообщении.

Нардеп считает, что путем изменения админустройства в пределах унитарной Украины – это процесс создания мощного муниципалитета в качестве основы государства. Именно так, как сообщила сама Савченко, она сможет урегулировать конфликт на Донбассе.

При этом, как отмечается на сайте, ограничения на участие выборов для жителей ОРДЛО тоже должны сняться.Однако люди уже успели высказаться в соцсетях по поводу программы кандидата.



Источник: www.dialog.ua