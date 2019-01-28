Прилепин сдал Россию по полной: "Донбасс пока не отдадут, там много наших денег" (ВИДЕО)

28.01.2019 16:30

Прилепин заявил, что Кремль в данный момент не в восторге от такой ноши, как оккупированный Донбасс, но бросить его РФ не может, поскольку в захваченные территории слишком много вложено, причем не только в материальном плане.

По словам сбежавшего с Донбасса "комбата", Россия пока не намерена отдавать фейковые республики, передает "Диалог.UA".

Отказаться от Донбасса, по словам боевика, Россия не может в том числе и потому, что в ОРДЛО вложен со стороны Кремля колоссальный военный ресурс. "Россия очень сильно вложилась в эти "республики": дипломатическим, материальным образом, отчасти военным.

И это было бы глуповато и диковато. Это потом безобразным образом сказалось бы на репутации нашей власти, если они возьмут и сдадут эти "республики"", - пафосно прокомментировал сбежавший из "ДНР" "комбат.

Смотреть видео с 35:42.





В то же время Прилепин добавил, что сегодня Россия не в восторге от "ДНР/ЛНР" и не прочь отказаться от уничтоженной территории на востоке Украины. Однако пока сбросить балласт под названием ОРДЛО Кремль не рискует. Более того, Прилепин заявил, что якобы оккупированные территории Донецкой и Луганской областей себя навязали сами РФ. "Донбасс себя навязал, он сказал, что вот мы есть, и вы от нас никуда не отвертитесь. И они вынуждены с этим иметь дело. Конечно, если бы была возможность, они бы его спихнули обратно. Но возможности такой нет. Пока, слава Богу, не представляется. Хотя некоторые опасения по этому поводу у меня существуют. Я смотрю на выборы в Украине, от этого очень много зависит", - заявил боевик, намекая, что дальнейшая судьба Луганска и Донецка зависит от того, какие силы возьмут власть в Украине после выборов президента, намеченных на 31 марта.



читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/170540_1548680357