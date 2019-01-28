- Ситуация на блокпостах ОРДО: на дорогах под Еленовкой одни ямы, валяются куски бамперов21:39
- Превратить Украину в ОРДЛО: программа Савченко вызвала шок в соцсети 20:12
- В ОРДЛО мирные жители застрелили члена НВФ19:52
- Обстрел Катериновки: Снаряд попал в жилой дом19:36
- В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО18:50
- «Осторожно, мины!»: Эксперты и политики об условиях полного разминирования Донбасса18:20
- Пушилин анонсировал поставки молочной продукции в аннексированный Крым18:00
- В ОБСЕ нашли замену Минским соглашениям17:20
- Нацполиция сообщила о подготовке фальсификации президентских выборов на Донбассе16:48
- Прилепин сдал Россию по полной: "Донбасс пока не отдадут, там много наших денег" (ВИДЕО)16:30
Прилепин сдал Россию по полной: "Донбасс пока не отдадут, там много наших денег" (ВИДЕО)
Прилепин заявил, что Кремль в данный момент не в восторге от такой ноши, как оккупированный Донбасс, но бросить его РФ не может, поскольку в захваченные территории слишком много вложено, причем не только в материальном плане.
По словам сбежавшего с Донбасса "комбата", Россия пока не намерена отдавать фейковые республики, передает "Диалог.UA".
Отказаться от Донбасса, по словам боевика, Россия не может в том числе и потому, что в ОРДЛО вложен со стороны Кремля колоссальный военный ресурс. "Россия очень сильно вложилась в эти "республики": дипломатическим, материальным образом, отчасти военным.
И это было бы глуповато и диковато. Это потом безобразным образом сказалось бы на репутации нашей власти, если они возьмут и сдадут эти "республики"", - пафосно прокомментировал сбежавший из "ДНР" "комбат.
Смотреть видео с 35:42.
В то же время Прилепин добавил, что сегодня Россия не в восторге от "ДНР/ЛНР" и не прочь отказаться от уничтоженной территории на востоке Украины. Однако пока сбросить балласт под названием ОРДЛО Кремль не рискует. Более того, Прилепин заявил, что якобы оккупированные территории Донецкой и Луганской областей себя навязали сами РФ. "Донбасс себя навязал, он сказал, что вот мы есть, и вы от нас никуда не отвертитесь. И они вынуждены с этим иметь дело. Конечно, если бы была возможность, они бы его спихнули обратно. Но возможности такой нет. Пока, слава Богу, не представляется. Хотя некоторые опасения по этому поводу у меня существуют. Я смотрю на выборы в Украине, от этого очень много зависит", - заявил боевик, намекая, что дальнейшая судьба Луганска и Донецка зависит от того, какие силы возьмут власть в Украине после выборов президента, намеченных на 31 марта.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/170540_1548680357
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Боевики «ДНР» обустраивают новые траншеи вблизи участка разведения сил
- Боевики «ДНР» устанавливают противотанковые мины поперек дорог
- Боевики «ДНР» не дают возможности наблюдателям СММ ОБСЕ запустить БПЛА
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на дорогах под Еленовкой одни ямы, валяются куски бамперов21:39
- Превратить Украину в ОРДЛО: программа Савченко вызвала шок в соцсети 20:12
- В ОРДЛО мирные жители застрелили члена НВФ19:52
- Обстрел Катериновки: Снаряд попал в жилой дом19:36
- В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО18:50
- «Осторожно, мины!»: Эксперты и политики об условиях полного разминирования Донбасса18:20
- Пушилин анонсировал поставки молочной продукции в аннексированный Крым18:00
- В ОБСЕ нашли замену Минским соглашениям17:20
- Нацполиция сообщила о подготовке фальсификации президентских выборов на Донбассе16:48
- Прилепин сдал Россию по полной: "Донбасс пока не отдадут, там много наших денег" (ВИДЕО)16:30
- Полторак: Украина переходит к новому этапу развития техники ВСУ22:45
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Окончательная точка касательно перехода в ПЦУ поставлена – Порошенко подписал новый закон21:51
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на дорогах под Еленовкой одни ямы, валяются куски бамперов21:39
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Украинцам урезают "паек": отечественные производители жульничают с фасованными продуктами21:10
- В Украину идет резкое потепление и дожди с мокрым снегом20:50
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Превратить Украину в ОРДЛО: программа Савченко вызвала шок в соцсети 20:12
- В ОРДЛО мирные жители застрелили члена НВФ19:52
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Японец рассказал невероятную историю жизни с девушкой, болеющей амнезией18:35
- Профилактика гриппа: что съесть, чтобы не заболеть17:40
- «Скорая помощь» не будет уже такой, как раньше, – Супрун15:03
- Шесть способов вернуться в рабочий график без стресса для организма14:48
- Создана подушка против храпа09:15
- Ваши слезы и переживания вернутся тому, кто их умышленно вызвал08:45
- В «ЛНР» может начаться эпидемия07:33
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев"
- Украинские водители будут проходить техосмотр по новой процедуре
- При температуре 37 срочно к врачу: украинцам грозит опасная эпидемия
- На Донбассе заблокировано движение транспорта: погода сильно ударила по востоку Украины
- В Донецке пытаются заманить выпускников школ в «ВУЗы ДНР». Школьники отказываются