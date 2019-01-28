Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»

28.01.2019 11:48

У президента РФ Владимира Путина совершенно разные планы относительно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом заявил независимый журналист, член Конгресса российской интеллигенции Валерий Отставных, пишет Политека.

«Путину, точно, не нужны эти «ДНР» и «ЛНР». Думаю, он будет торговаться за снятие санкций – он будет выторговывать их на Крым. Втолкнуть их как раковую опухоль в тело Украины, как говорил Пионтковский, было бы замечательно. Думаю, Путин может пойти на то, что отдаст 400 километров границы. Но Крым для него – это святое. Крым он не отдаст пока жив. Поражение в Крыму для него будет равносильно политическому поражению. Как говорят, в Крыму кащеева смерть Путина», — заявил он.

По мнению журналиста, никакого военного пути решения проблемы возвращения этих территорий в состав Украины сейчас нет.

«Для Путина это будет проигрыш. У него может быть только один проигрыш – внешнее военное поражение, причем, сокрушительное и кровное. После которого скажут: «Царь-то голый». Внешнее военное поражение, как в войне Сталина с Гитлером, и так далее, как в случае с Каддафи и с другими тиранами – это смерть для любого диктатора. Все остальное народ терпит», — считает он.

Источник: https://from-ua.com