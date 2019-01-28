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Ситуация на блокпостах ОРДО: на дорогах под Еленовкой одни ямы, валяются куски бамперов
Сегодня в течение дня блокпосты Донецкой области, расположенные вдоль линии разграничения, находящиеся под контролем членов НВФ, собирают не слишком большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Как сообщают пользователи в соцсети, Бахмутское направление сегодня не особо перегружено, однако, члены НВФ быстро пропускают только платных перевозчиков:
» На сторону Украины дурдом стоят родственники с 5 утра и еще не проехали стоят перед паспортным 30 а пропустили 3 машины с очереди и при этом в машине инвалид 1 гр: Подходили к воякам не пропускают, а блатные прут ! Вот и ДНР где обещанный порядок !»
На Марьинском направлении очереди были небольшие, однако, двигались очень медленно:
«Мы стояли с 6 утра в льготной очереди в сторону Украины и проехали блок пост днр в 14:00»
«Курахово на Донецк сразу на заезд. Пеших 30 человек
Каргил на Донецк 50 основной 30 льготы, движения нет»
При этом на Мариупольском направлении люди жалуются на ужасные дороги междуЕленовкой и Перлыной, а также под Новотроицком:
«Между Еленовкой и Перлыной по дороге валяются куски бамперов. Другие показатели качества дороги, думаю, вам не нужны. А остальная трасса более-менее нормально».
«Новотроицкое-Ольгинка-Благодатное одни ямы…»
«Еленовка на Украину ~50 основная ~10 льгота»
«Еленовка в Украину 26 машин»
На КПП «Станица Луганская» в течение дня было активное движение людей, особенно в утренние часы, немного задержала очередь смерть пенсионера, которого перевезли на подконтрольную Украине территорию на длинной тачке:
«Везде очередь подъехали к 9.00 к лнр границы почти что полный павильон. На Станице были к 13.00. и сейчас очередь со станицы тоже целый павильон»
«10.30 Мск со Станицы сквозняк шел мимо навеса в обратную сторону стояли 4 пролета внизу туда же сквозняк, на автобусы в Луганск людей на пару автобусов»
«Сегодня с Украины вообще сквозняком в 9:30. С лнр на Украине пол навеса было. На автобус тоже только подошли и сразу автобус все загрузились следующий»
«Сегодня в 09:30 были на ЛНР пол навеса, почти за час прошли, а на Украине долго стояли за талонами около 2 часов, назад полный навес людей, очередь заняли за навесом, умер мужчина везли его на украинскую сторону на тачке длинной, стояли около двух часов, .людей много».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пункт пропуска, КПВВ, ОРДЛО
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