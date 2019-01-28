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Архив - Донецкая область

В «ДНР» появились «миротворцы МЧС»

28.01.2019 13:30
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В «ДНР» появились «миротворцы МЧС»

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области озадачены, узнав, что работников «МЧС» оккупационные «власти ДНР» объявили «миротворцами». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Каждый день жизни на временно оккупированных территориях Донецкой области приносит жителям новые «откровения». Так, совершенно случайно выясняется, что на оккупированных территориях есть «миротворцы». Как оказалось, так оккупационные «власти ДНР» именуют работников «МЧС ДНР».

Вот что рассказывает дончанин в соцсетях:

«Ордо. Случайно подсмотрено в очереди к врачу — в больничной карте пациента, где место работы, написано — «МЧС миротворец»!!! Во как! Во какая специальность в дыре есть..«ми-ро-тво-рец!»,

«И где он мир творит?»,

«Тоже интересно… где он его… вытворяет..»,

«Может, пищут, что он на миротворце есть?)»,

«Может, „мироточец“?».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, МЧС, ДНР, миротворцы
 
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