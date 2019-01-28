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Архив - Донецкая область

В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО

28.01.2019 18:50
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В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО

Главарь «ДНР» Денис Пушилин договорился с помощником президента РФ Владиславом Сурковым об очередном «гумконвое», позволяющем жителям ОРДО получать зарплаты в большем размере. Об этом Пушилин сообщил в интервью российским СМИ.

Отмечается, что Сурков провел встречу с Пушилиным в Москвев ходе которой они обсудили ситуацию в «ДНР». Об этом сообщает телеграмм-канал «Донецкий Абориген».

Так, ресурс цитирует слова главаря ОРДО:

«Была предоставлена высокая оценка всех структур управления в период перехода. Также были предоставлены гарантии поддержки со стороны Российской Федерации, которые касаются безопасности, а также социального блага жителей. В скором времени вступят в силу наши решения, касающиеся гуманитарной помощи. Благодаря этому зарплаты людей вырастут».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, зарплата, Пушилин, ОРДО
 
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