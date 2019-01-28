- Ситуация на блокпостах ОРДО: на дорогах под Еленовкой одни ямы, валяются куски бамперов21:39
- Превратить Украину в ОРДЛО: программа Савченко вызвала шок в соцсети 20:12
- В ОРДЛО мирные жители застрелили члена НВФ19:52
- Обстрел Катериновки: Снаряд попал в жилой дом19:36
- В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО18:50
- «Осторожно, мины!»: Эксперты и политики об условиях полного разминирования Донбасса18:20
- Пушилин анонсировал поставки молочной продукции в аннексированный Крым18:00
- В ОБСЕ нашли замену Минским соглашениям17:20
- Нацполиция сообщила о подготовке фальсификации президентских выборов на Донбассе16:48
- Прилепин сдал Россию по полной: "Донбасс пока не отдадут, там много наших денег" (ВИДЕО)16:30
В ОБСЕ нашли замену Минским соглашениям
Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что существует новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности. Об этом он рассказал в интервью австрийской газете Kleine Zeitung, передает УП со ссылкой на "Укринформ".
Отмечается, что именно Сайдик является автором нового мирного плана.
"В течение последних лет мы увидели, что Минские договоренности не совсем четкие. Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента - проведения местных выборов - требуется помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН", - рассказал он.
"ОБСЕ имеет задачу оценивать избирательный процесс, а потому она не может организовывать выборы. К тому же, добавляется аспект безопасности", - добавил представитель миссии.
По словам австрийского дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции и "могли задавать вопросы и делать комментарии".
Сообщается, что согласно этому концепту, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.
Также Сайдик рассказал, что предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе вроде того, что ранее ЕС имел на Балканах.
Отмечается, что это агентство, деятельность которого должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей, должно сотрудничать с общим руководством миссии ООН и ОБСЕ, но не находиться под его руководством.
Спецпредставитель мониторинговой миссии подчеркнул, что новый мирный план должен быть подписан руководителями стран "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии, а также необходимо утверждение его парламентами.
"Необходимо соглашение, которое действительно будет иметь вес в политическом и правовом плане. Минские договоренности не ратифицировал ни украинский, ни российский парламенты. И это, конечно, проблема. Наша идея заключается в том, чтобы получить такой политический вес, на который потом все опираются при реализации документа, который также должен быть одобрен парламентами", - заявил Сайдик.
Также он сообщил, что планом предлагается создание переходной администрации ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции этих регионов.
"Смысл этого мероприятия заключается не в устранении местного населения от власти, а наоборот, в обеспечении того, что его права будут обеспечены. Сюда относится и элемент амнистии", - добавил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ.
Он также заявил, что Минские договоренности предусматривали, что представители ОРДЛО участвуют в процессе и услышаны, и так должно быть и после принятия нового "всеобъемлющего соглашения".
Дипломат сообщил, что численность миротворческой миссии ООН на Донбассе пока не подсчитывалась, однако он не думает, что речь пойдет о таком большом количестве как 20 тысяч человек, как некоторые об этом говорят.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ОБСЕ, Минские соглашения
- Со стороны Донецка через КПВВ везли пломбы Центризбиркома Украины
- ОБСЕ установила камеры наблюдения возле Широкино и ДАПа
- В Широкино появятся камеры наблюдения ОБСЕ
- В ОБСЕ констатируют сохранение опасной ситуации в Донецкой области из-за постоянных обстрелов
- Из РФ в сторону Донбасса едут "скорые" с украинскими номерами и без раненых
- ОБСЕ встретила под Мариуполем военных. Не украинских
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на дорогах под Еленовкой одни ямы, валяются куски бамперов21:39
- Превратить Украину в ОРДЛО: программа Савченко вызвала шок в соцсети 20:12
- В ОРДЛО мирные жители застрелили члена НВФ19:52
- Обстрел Катериновки: Снаряд попал в жилой дом19:36
- В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО18:50
- «Осторожно, мины!»: Эксперты и политики об условиях полного разминирования Донбасса18:20
- Пушилин анонсировал поставки молочной продукции в аннексированный Крым18:00
- В ОБСЕ нашли замену Минским соглашениям17:20
- Нацполиция сообщила о подготовке фальсификации президентских выборов на Донбассе16:48
- Прилепин сдал Россию по полной: "Донбасс пока не отдадут, там много наших денег" (ВИДЕО)16:30
- Полторак: Украина переходит к новому этапу развития техники ВСУ22:45
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Окончательная точка касательно перехода в ПЦУ поставлена – Порошенко подписал новый закон21:51
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на дорогах под Еленовкой одни ямы, валяются куски бамперов21:39
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Украинцам урезают "паек": отечественные производители жульничают с фасованными продуктами21:10
- В Украину идет резкое потепление и дожди с мокрым снегом20:50
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Превратить Украину в ОРДЛО: программа Савченко вызвала шок в соцсети 20:12
- В ОРДЛО мирные жители застрелили члена НВФ19:52
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Японец рассказал невероятную историю жизни с девушкой, болеющей амнезией18:35
- Профилактика гриппа: что съесть, чтобы не заболеть17:40
- «Скорая помощь» не будет уже такой, как раньше, – Супрун15:03
- Шесть способов вернуться в рабочий график без стресса для организма14:48
- Создана подушка против храпа09:15
- Ваши слезы и переживания вернутся тому, кто их умышленно вызвал08:45
- В «ЛНР» может начаться эпидемия07:33
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев"
- Украинские водители будут проходить техосмотр по новой процедуре
- При температуре 37 срочно к врачу: украинцам грозит опасная эпидемия
- На Донбассе заблокировано движение транспорта: погода сильно ударила по востоку Украины
- В Донецке пытаются заманить выпускников школ в «ВУЗы ДНР». Школьники отказываются