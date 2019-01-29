«Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке

29.01.2019 07:51

Экс-главарь подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети назвал причину проблем с вывозом мусора в неподконтрольных Украине городах Донетчины.

В своей публикации он отмечает, что ледяные глыбы на крышах. которые падают и ломают козырьки подъездов, навесы, а также не вывозимые кучи мусора — это результат передела власти между новыми главарями ОРДО. Ходаковский пишет:

«К сожалению, во власти сейчас все грустно, и проблемы, которые нашему глазу видны в виде мусора, носят более системный характер. Сейчас идет скрытый передел, и людям просто не до насущных вопросов. Сейчас власть раздроблена на несколько центриков силки, которые вступили между собой в конкуренцию уровня мелкой грызни, и в результате происходит не просто паралич, а откровенный саботаж.».

При этом он предположил, что нынешняя ситуация была задумана для того, чтобы скомпрометировать то ли «мэра» Донецка, то ли главаря «ДНР:

«Я только не могу понять: метят в Пушилина, или в Кулемзина? Говорят, что правительство резко ограничило ассигнования городу, желая насолить мэру. Алексей Кулемзин вряд ли станет комментировать эту публикацию — ему не положено по служебному положению, — но в кого бы ни метили — проблема бьет по всем сразу и демонстрирует бессилие и безволие. Это, пардон, как с сифилисом: сначала шанкр в виде саботажа коммунальщиков, которому явно кто-то покровительствует, а потом нос отвалится. Подгнивать начали…»

Источник: donpress.com