Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным

29.01.2019 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным

В ГУ разведки Минобороны Украины рассказали, что боевики проводят учения и размещают свои подразделения и вооружение прямо вблизи жилых домов, передает "Диалог.UA".

Так, в минувшую среду жители одного из подконтрольных террористам городов не выдержав произвола российского военного, расстреляли оккупанта из охотничьего ружья. В разведке подчеркнули, что перед этим убитый террорист не раз открывал беспорядочный огонь в сторону мирного населения.

Источники сообщают, что российские кураторы всерьез обеспокоены моральным и психологическим состоянием российских наемников. "В связи с этим российским оккупационным командованием предусмотрено провести комплексное изучение морально-психологического состояния подчиненного личного состава. В частности, с 28 января в войсках противника начинают работу специальные комиссии под руководством заместителей командующих армейских корпусов по военно-политической работе", - рассказали в ГУ разведки Минобороны Украины



Теги: Россия, Донбасс, стрельба, учения, ГРУ, Минобороны, военный, мирные жители
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх