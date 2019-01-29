Главная / Новости / Донецкая область / ОБСЕ увидела 15 единиц тяжелого вооружения ВСУ на станции в Константиновке
Последние новости раздела
- В «ДНР»: В Донецке до сих пор не восстановлено движение трамваев на ряде маршрутов21:30
- Главари «ДНР» пообещали достроить недострои и передать их «нуждающимся»20:15
- В «ЛНР»: Четырем городам существенно сокращена подача воды19:20
- В Шахтерске обрушился козырек «Первого республиканского» супермаркета15:52
- Почему к неподконтрольному Донбассу нельзя применить амнистию15:31
- Матиос предложил проверять жителей ОРДЛО на полиграфе14:39
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых14:22
- На Донбасс перебросят 100 тыс. российских солдат: власти "ДНР" рассказали, какой будет новая война с Украиной13:48
- Увеличилось число грузовиков, выехавших в РФ через КПП «Донецк» и «Гуково»13:41
- Через КПП «Гуково» и «Донецк» с территории РФ удвоилось число входящих «людей в военной форме»12:30
ОБСЕ увидела 15 единиц тяжелого вооружения ВСУ на станции в Константиновке
29.01.2019 12:12
Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода на железнодорожной станции в подконтрольной правительству Константиновке Донецкой области.
Об этом говорится в отчете миссии, передают novosti.dn.ua.
Уточняется, что 27 января наблюдатели зафиксировали 12 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 3 реактивные системы залпового огня БМ‑21 «Град».
На прошлой неделе миссия ОБСЕ зафиксировала 12 «Градов» на железнодорожной станции в Константиновке.
Теги: Донбасс, Константиновка, железнодорожный вокзал, ОБСЕ, вооружение, ВСУ, РСЗО "Град"
Читайте также:
- ОБСЕ заявила о неизбежности эскалации на Донбассе
- Оккупант что-то прячет: под Горловку боевики стянули вооружение для ликвидации беспилотников
- Миссия ОБСЕ работает на оккупантов? Тымчук обнародовал шокирующие данные
- Боевики хитрят с отводом и избавляются от оружия
- «Небо на замке» - состоялась проверка боеготовности украинских систем ПВО
- ОБСЕ планирует увеличить количество зон разведения в АТО до 20, - Занньер
- В «ДНР»: В Донецке до сих пор не восстановлено движение трамваев на ряде маршрутов21:30
- Главари «ДНР» пообещали достроить недострои и передать их «нуждающимся»20:15
- В «ЛНР»: Четырем городам существенно сокращена подача воды19:20
- На Донбассе убит 20-летний член НВФ из Кадиевки16:51
- В Шахтерске обрушился козырек «Первого республиканского» супермаркета15:52
- Почему к неподконтрольному Донбассу нельзя применить амнистию15:31
- Матиос предложил проверять жителей ОРДЛО на полиграфе14:39
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых14:22
- На Донбасс перебросят 100 тыс. российских солдат: власти "ДНР" рассказали, какой будет новая война с Украиной13:48
- Увеличилось число грузовиков, выехавших в РФ через КПП «Донецк» и «Гуково»13:41
- Самые умные Знаки Зодиака22:35
- Названы главные факторы, угрожающие человечеству22:16
- Нибиру повергла в страх астрономов: ученые всего мира обсуждают таинственные сигналы, полученные МКС, – видео 21:48
- В «ДНР»: В Донецке до сих пор не восстановлено движение трамваев на ряде маршрутов21:30
- Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать21:10
- В неподконтрольной Макеевке обвалилась кровля местного кафе20:45
- Пенсионеров крупно надули: кому и как урежут пенсии20:31
- Главари «ДНР» пообещали достроить недострои и передать их «нуждающимся»20:15
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Украина разорвала важное соглашение по СНГ: «никакой торговли с РФ»19:40
- Самые умные Знаки Зодиака22:35
- Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать21:10
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас19:00
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту14:54
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Посланы друг другу небесами: астрологи назвали идеальную пару среди знаков Зодиака09:15
- Ученые рассказали о связи между мобильными телефонами и недостатком сна у детей21:58
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
- «Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»