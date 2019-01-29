ОБСЕ увидела 15 единиц тяжелого вооружения ВСУ на станции в Константиновке

29.01.2019 12:12

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода на железнодорожной станции в подконтрольной правительству Константиновке Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии, передают novosti.dn.ua.

Уточняется, что 27 января наблюдатели зафиксировали 12 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 3 реактивные системы залпового огня БМ‑21 «Град».

На прошлой неделе миссия ОБСЕ зафиксировала 12 «Градов» на железнодорожной станции в Константиновке.