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Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
Некогда продвинутый и прогрессивный Донецк превращается начиная с 2014 года в упадочный захолустный городишко.
Как пишет в Twitter блогер Тыковка, оккупация лишила Донецк не только воздушного и железнодорожного сообщения, но и в течение этого года, скорее всего лишит электротранспорта, передает "Диалог.UA".
Блогер отмечает, что город-миллионник, один из красивейших в Украине, постепенно превращается в забытое Богом захолустье, в городишко, состояние которого таково, что в течение этого года, скорее всего, от трамвайного и троллейбусного сообщения останутся одни воспоминания. Оккупационная "администрация" просто не "тянет" содержание электротранспорта, и это видно по его нынешнему состоянию.
Тяжелее всего переживать это тем дончанам, кто по разным причинам не может покинуть оккупированную территорию, но остается патриотом Украины. Другие пользователи соцсети в комментариях к этому посту также отмечали, что перемены к худшему, происходящие в оккупированном Донецке, в наибольшей степени заметны для проукраински настроенных горожан. По одной простой причине: эти люди не поддаются влиянию пропагандистов и видят жизнь такой, какая она есть, без прикрас. И именно такие люди и станут основной движущей силой при деоккупации Донбасса.
Теги: Донецк, Донбасс, трамвай, железная дорога, троллейбус, оккупация, Донецкий аэропорт, соцсети
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