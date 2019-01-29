Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"

29.01.2019 08:12

Некогда продвинутый и прогрессивный Донецк превращается начиная с 2014 года в упадочный захолустный городишко.

Как пишет в Twitter блогер Тыковка, оккупация лишила Донецк не только воздушного и железнодорожного сообщения, но и в течение этого года, скорее всего лишит электротранспорта, передает "Диалог.UA".

Блогер отмечает, что город-миллионник, один из красивейших в Украине, постепенно превращается в забытое Богом захолустье, в городишко, состояние которого таково, что в течение этого года, скорее всего, от трамвайного и троллейбусного сообщения останутся одни воспоминания. Оккупационная "администрация" просто не "тянет" содержание электротранспорта, и это видно по его нынешнему состоянию.

Тяжелее всего переживать это тем дончанам, кто по разным причинам не может покинуть оккупированную территорию, но остается патриотом Украины. Другие пользователи соцсети в комментариях к этому посту также отмечали, что перемены к худшему, происходящие в оккупированном Донецке, в наибольшей степени заметны для проукраински настроенных горожан. По одной простой причине: эти люди не поддаются влиянию пропагандистов и видят жизнь такой, какая она есть, без прикрас. И именно такие люди и станут основной движущей силой при деоккупации Донбасса.