Через КПП «Гуково» и «Донецк» с территории РФ удвоилось число входящих «людей в военной форме»

30.01.2019 12:30

Через КПП «Гуково» и «Донецк» с территории РФ на временно оккупированные территории Донецкой области в течение недели зашли вдвое больше «людей в военной форме». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах Гуково и Донецк на основе информации по состоянию на 29 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В течение отчетного периода число лиц в военной форме, которые пересекают границу в обоих направлениях на обоих пунктах пропуска, составляло 24 человека на этой неделе (по сравнению с 12 на прошлой неделе); 13 из них перешли в Российскую Федерацию, а 11 — в Украину (79 процентов пересечений этой категории произошло на ПП Донецк). Они продолжали пересекать границу индивидуально или группами. Большинство людей пересекали пешком, однако некоторые пользовались личными транспортными средствами, автобусами или микроавтобусами, что затрудняло наблюдение за их движением через границу командам наблюдателей СММ ОБСЕ, тем более что некоторые частные автомобили имели тонированные стекла, а в автобусах и минивэнах стекла затянуты шторами».