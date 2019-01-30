- Волкер назвал способ прекращения Россией войны на Донбассе15:51
- Громкое самоубийство бойца ВСУ на Донбассе: причины и детали ЧП держат в тайне15:09
- «Тебе здесь еще жить»: Ходаковский ответил угрозами на слова Басурина14:32
- В «ДНР» хотят «национализировать» компанию «Вода Донбасса»14:14
- В Амвросиевском районе ОРДО произошло смертельное ДТП13:50
- Волкер не бачить у "мирному плані" Сайдіка альтернативи "Мінську". ВІДЕО13:26
- Оккупанты РФ считают убитых - на Донбассе становится "жарко": враг мощно ударил по ВСУ из минометов и зениток13:09
- ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков11:52
- Захарченко был скромнее: соцсети возмущены кортежем Пушилина11:31
- На Донбассе развернули работу подразделения медицинской эвакуации11:09
Через КПП «Гуково» и «Донецк» с территории РФ удвоилось число входящих «людей в военной форме»
Через КПП «Гуково» и «Донецк» с территории РФ на временно оккупированные территории Донецкой области в течение недели зашли вдвое больше «людей в военной форме». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах Гуково и Донецк на основе информации по состоянию на 29 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В течение отчетного периода число лиц в военной форме, которые пересекают границу в обоих направлениях на обоих пунктах пропуска, составляло 24 человека на этой неделе (по сравнению с 12 на прошлой неделе); 13 из них перешли в Российскую Федерацию, а 11 — в Украину (79 процентов пересечений этой категории произошло на ПП Донецк). Они продолжали пересекать границу индивидуально или группами. Большинство людей пересекали пешком, однако некоторые пользовались личными транспортными средствами, автобусами или микроавтобусами, что затрудняло наблюдение за их движением через границу командам наблюдателей СММ ОБСЕ, тем более что некоторые частные автомобили имели тонированные стекла, а в автобусах и минивэнах стекла затянуты шторами».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, КПП
- Российские наемники срочно бегут из Донецка в РФ: боевики рассказали, почему больше не могут оставаться в "ДНР"
- Московским тележурналистам донецкие таможенники запретили выход из аэропорта
- Хоккей. Россия и Лацо - лучшие
- До Луганска и Донецка дошло, что РФ их к себе никогда не заберет
- Медведев рассказал в Донецке, что он думает о деле Тимошенко
- Донецкие медики будут спасать россиян-погорельцев
- Волкер назвал способ прекращения Россией войны на Донбассе15:51
- Громкое самоубийство бойца ВСУ на Донбассе: причины и детали ЧП держат в тайне15:09
- «Тебе здесь еще жить»: Ходаковский ответил угрозами на слова Басурина14:32
- В «ДНР» хотят «национализировать» компанию «Вода Донбасса»14:14
- В Амвросиевском районе ОРДО произошло смертельное ДТП13:50
- Волкер не бачить у "мирному плані" Сайдіка альтернативи "Мінську". ВІДЕО13:26
- Оккупанты РФ считают убитых - на Донбассе становится "жарко": враг мощно ударил по ВСУ из минометов и зениток13:09
- В Луганске за сутки из-за гололеда травмировано более 100 человек12:48
- ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков11:52
- Захарченко был скромнее: соцсети возмущены кортежем Пушилина11:31
- Волкер назвал способ прекращения Россией войны на Донбассе15:51
- Пророчество обнаружили в Библии: Нибиру разрушит все страны, кроме одной15:33
- Громкое самоубийство бойца ВСУ на Донбассе: причины и детали ЧП держат в тайне15:09
- Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?14:52
- «Тебе здесь еще жить»: Ходаковский ответил угрозами на слова Басурина14:32
- В «ДНР» хотят «национализировать» компанию «Вода Донбасса»14:14
- В Амвросиевском районе ОРДО произошло смертельное ДТП13:50
- Волкер не бачить у "мирному плані" Сайдіка альтернативи "Мінську". ВІДЕО13:26
- Оккупанты РФ считают убитых - на Донбассе становится "жарко": враг мощно ударил по ВСУ из минометов и зениток13:09
- В Луганске за сутки из-за гололеда травмировано более 100 человек12:48
- Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?14:52
- Самые умные Знаки Зодиака22:35
- Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать21:10
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас19:00
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту14:54
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Посланы друг другу небесами: астрологи назвали идеальную пару среди знаков Зодиака09:15
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
- «Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»