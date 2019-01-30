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Что скрывают вооруженные боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты очень боятся приезда на блокпосты вблизи линии разграничения на временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдателей СММ ОБСЕ и требуют, чтобы наблюдатели «получали разрешение в Донецке». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 28 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосте вооруженных формирований в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) вооруженный мужчина в камуфляжной одежде сказал патрулю Миссии, что наблюдателям необходимо покинуть этот район, так как его «командир» не был проинформирован о прибытии СММ. Наблюдатели разъяснили положения мандата Миссии, и вооруженный мужчина попросил их подождать. Примерно через 10 минут другой мужчина в камуфляжной одежде сообщил наблюдателям о том, что он переговорил с «людьми из Донецка» и патруль должен покинуть этот район, а также о том, что наблюдатели СММ не имеют права находиться на блокпосте и общаться с присутствующими там гражданскими лицами».
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, боевики
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