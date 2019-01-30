На Донбасс перебросят 100 тыс. российских солдат: власти "ДНР" рассказали, какой будет новая война с Украиной

30.01.2019 13:48

Власти "ДНР" угрожают Украине приездом 100000 военных наемников на Донбасс, как только опять начнутся активные боевые действия на фронте.

С угрозами масштабного российского вторжения в интервью московскому изданию "Комсомольская правда" выступил один из действующих главарей "ДНР" Александр Басурин, заявление которого активно комментируют пользователи социальных сетей, передает dialog.ua.

Басурин утверждает, что боевики "ДНР" обладают мощнейшим ресурсом российских наемников, который будет активирован в случае начала новой большой войны на Донбассе. Он утверждает, что россияне считают оккупированную часть Донбасса своей территорией и поэтому будут ее "защищать", вспоминая, как в 2014 году из России на Донбасс хлынули боевики РФ, пытавшаяся отбить Донбасс у Украины. Басурин заявил, что россияне приедут обязательно, однако признал, что на данный момент жители РФ на Донбасс не едут.