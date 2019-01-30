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"Отказали в праве на жизнь", - у идеолога "ДНР" Пургина беда, его с женой оставили без "паспортов"
Бывшего председателя "народного совета" террористической "ДНР" Андрея Пургина выгоняют с оккупированного Донбасса вместе с семьей.
Своей бедой идеолог "ДНР" Пургин поделился в соцсетях, передает "Диалог.UA". Новый главарь "ДНР" Пушилин отказался давать "паспорта" своему бывшему руководителю Пургину и его жене.
Об этом сепаратист рассказал в Сети. "Мне отказали в праве на жизнь, в базовом праве человека", - пожаловался Пургин на "русский мир", который, благодаря в том числе и нему, пришел на Донбасс. "Просто и буднично я лишен всех документов. Кстати, и моя жена тоже, причем она платит налоги", - уточнил Пургин.
На данный момент идеолог террористической "ДНР" проживает в России. В Донецке сепаратиста не жалуют.
Еще в сентябре 2015 года он был с женой и сыном схвачен и арестован "МГБ". По всей видимости, российским паспортом Пургин та и не обзавелся.
В РФ он наверняка живет в качестве беженца и каждый день рискует быть высланным на неоккупированную Украину, как случилось с Еленой Бойко. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что Пургин признал крах "ДНР": ""Республика" идет к своей гибели, о "будущем" "ДНР" можно больше не думать".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, Пургин
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