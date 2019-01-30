Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод

30.01.2019 07:21

Главарь террористической "ДНР" издал указ, который оставит оккупированный Донбасс без муки.

Местных жителей фактически обрекают на голод. Новый указ Пушилина вызвал истерию в сепаратистских telegram-каналах, передает "Диалог.UA".

В 2018 году на оккупированном Донбассе случился "хлебный кризис" из-за бездарных решений кремлевских ставленников. С полок магазинов исчезла мука, а хлебобулочные изделия резко подскочили в цене. Главарь "ДНР" Пушилин, по всей видимости, намерен усугубить проблему.

"Квоты на муку на 3 месяца сняты на ЭКСПОРТ (вывоз) муки. То есть, наше дебильное "правительство" Пушилина разрешило вывозить в РФ дефицитный товар, который, ко всему прочему, в России можно продать дороже", - рассказал сепаратистский telegram-канал "Двойное дно", констатировав, что итогом этого указа станет исчезновение муки в "республике". "А с импортом да, тоже проблемы пока. Муки на прилавках как не было, так и нет", - пожаловались поклонники "русского мира".

Указ Пушилина вызвал небывалый ажиотаж на Донбассе, из-за чего подконтрольные ему СМИ экстренно убрали соответствующую новость. Однако само решение о квотах очевидно отменено не будет, так как главари "ДНР" получат серьезные деньги, распродав муку Донбасса в РФ.

Недовольство граждан ставленников Кремля не волнует. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что следом за хлебным оккупанты устроили Донбассу "мясной кризис".



Источник: www.dialog.ua