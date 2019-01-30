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Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод
Главарь террористической "ДНР" издал указ, который оставит оккупированный Донбасс без муки.
Местных жителей фактически обрекают на голод. Новый указ Пушилина вызвал истерию в сепаратистских telegram-каналах, передает "Диалог.UA".
В 2018 году на оккупированном Донбассе случился "хлебный кризис" из-за бездарных решений кремлевских ставленников. С полок магазинов исчезла мука, а хлебобулочные изделия резко подскочили в цене. Главарь "ДНР" Пушилин, по всей видимости, намерен усугубить проблему.
"Квоты на муку на 3 месяца сняты на ЭКСПОРТ (вывоз) муки. То есть, наше дебильное "правительство" Пушилина разрешило вывозить в РФ дефицитный товар, который, ко всему прочему, в России можно продать дороже", - рассказал сепаратистский telegram-канал "Двойное дно", констатировав, что итогом этого указа станет исчезновение муки в "республике". "А с импортом да, тоже проблемы пока. Муки на прилавках как не было, так и нет", - пожаловались поклонники "русского мира".
Указ Пушилина вызвал небывалый ажиотаж на Донбассе, из-за чего подконтрольные ему СМИ экстренно убрали соответствующую новость. Однако само решение о квотах очевидно отменено не будет, так как главари "ДНР" получат серьезные деньги, распродав муку Донбасса в РФ.
Недовольство граждан ставленников Кремля не волнует. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что следом за хлебным оккупанты устроили Донбассу "мясной кризис".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, мука, ДНР, Пушилин
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