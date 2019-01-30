«Сегодня можете не ждать»: в Донецке серьезные проблемы с транспортом

30.01.2019 12:10

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальной сети жалуются на проблемы с трамваями, которых практически нет на маршруте. Об этом они сообщают в местных пабликах.

Так, в одной из публикации диспетчер отмечает:

«Информация по движению трамвая 8, 16 на данный момент. Восьмерка сегодня на рейсе одна (выходят на рейс изначально 4−5 вагонов, из-за погоды и замерзших рельсов часть из них ломаются) примерный интервал движения 1час- 1час, 20минут



16й на маршруте один! На данный момент он поломан! Сегодня можете не ждать!».

Дончане в комментарии к посту возмущаются, что последнее время вынуждены ждать трамваи часами. Они выразили мнение, что причиной тому не только нерасчищенные рельсы, но и дефицит водителей:

«Как может быть движение 16 маршрута, если на остановке Кронштадский и дальше в сторону конечной рельсы покрыты сплошным льдом, что даже и не видно где они находятся вообще!?!»

«Они не ходят не из-за дефицита трамваев, а из-за того что зарплату водилам уменьшили почти в двое, а обязанностей возложили вагон, поднимите зп и вот чудо и трамваев станет больше»

«Передаем, все очень плохо, но возможно будет лучше! Нужно просто потерпеть».

Источник: https://donpress.com