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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь

30.01.2019 10:42
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Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь

Сегодня утром блокпосты Донецкой области, расположенные вдоль линии разграничения и находящиеся под контролем членов НВФ с утра собрали серьезные очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На Бахмутском направлении сегодня утром очереди на проезд ожидали 120 автомобиле и около 180 человек:

«По состоянию на 09.35 на блок посту 120 автомобилей, 28 автобусов, до 180 человек пешей очереди»

На Марьинском направлении на Каргиле, по словам очевидцев общая и льготная очередь двигаются параллельно.

«Каргил основная уже до моста, льгота на пол пути. Это было на 04.20»

«На въезд в Донецк со стороны Курахово — опять бизнес, спереди только за деньги, опять куча карманов, льготы 35 машин (естественно перевозчики), обычная очередь 59 машин!»

«Каргил на выезд запускает 4 общей, 4 льготы, 2−3 суперльготы за раз. Общая и льготная двигаются параллельно».

В то же время на Мариупольском направлении сегодня утром относительно небольшая очередь:

«Еленовка — До поворота»

На КПП «Станица Луганская» утром отмечаются значительные очереди:

«Стоит родственница сейчас. Приехали на пост в 9:15 на такси. Стоят уже час на ЛНР. Перед ними еще 4 пролета. Очередь до кассы на автобус»



Теги: Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР, КПВВ
 
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