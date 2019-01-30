- «Сегодня можете не ждать»: в Донецке серьезные проблемы с транспортом12:10
- Что скрывают вооруженные боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой11:50
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь10:42
- КПВВ Донетчины: Пограничники рассказали, какие документы подделываются чаще всего08:46
- "Отказали в праве на жизнь", - у идеолога "ДНР" Пургина беда, его с женой оставили без "паспортов" 08:15
- Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод 07:21
- Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию22:31
- Главари ОРДО заявили, что их не устроит победа Порошенко на выборах президента21:04
- Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»20:05
- Жители Донецка обсуждают, сколько стоит покататься на коньках19:33
Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
Сегодня утром блокпосты Донецкой области, расположенные вдоль линии разграничения и находящиеся под контролем членов НВФ с утра собрали серьезные очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На Бахмутском направлении сегодня утром очереди на проезд ожидали 120 автомобиле и около 180 человек:
«По состоянию на 09.35 на блок посту 120 автомобилей, 28 автобусов, до 180 человек пешей очереди»
На Марьинском направлении на Каргиле, по словам очевидцев общая и льготная очередь двигаются параллельно.
«Каргил основная уже до моста, льгота на пол пути. Это было на 04.20»
«На въезд в Донецк со стороны Курахово — опять бизнес, спереди только за деньги, опять куча карманов, льготы 35 машин (естественно перевозчики), обычная очередь 59 машин!»
«Каргил на выезд запускает 4 общей, 4 льготы, 2−3 суперльготы за раз. Общая и льготная двигаются параллельно».
В то же время на Мариупольском направлении сегодня утром относительно небольшая очередь:
«Еленовка — До поворота»
На КПП «Станица Луганская» утром отмечаются значительные очереди:
«Стоит родственница сейчас. Приехали на пост в 9:15 на такси. Стоят уже час на ЛНР. Перед ними еще 4 пролета. Очередь до кассы на автобус»
Теги: Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР, КПВВ
- На КПП под Горловкой боевики устанавливают свои правила и третируют мирных жителей - ОБСЕ
- Испытание блокпостами: за 14 часов человек преодолел расстояние в 40км из оккупированной Горловки в украинский Артемовск
- На блокпостах «ДНР» под Горловкой машины третьи сутки ночуют в ожидании проезда
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ
- Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"
- Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео
- «Сегодня можете не ждать»: в Донецке серьезные проблемы с транспортом12:10
- Что скрывают вооруженные боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой11:50
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь10:42
- КПВВ Донетчины: Пограничники рассказали, какие документы подделываются чаще всего08:46
- "Отказали в праве на жизнь", - у идеолога "ДНР" Пургина беда, его с женой оставили без "паспортов" 08:15
- Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод 07:21
- Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию22:31
- Главари ОРДО заявили, что их не устроит победа Порошенко на выборах президента21:04
- Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»20:05
- Жители Донецка обсуждают, сколько стоит покататься на коньках19:33
- «Сегодня можете не ждать»: в Донецке серьезные проблемы с транспортом12:10
- Что скрывают вооруженные боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой11:50
- Зеленский собрал многотысячную армию: «Такого не было даже на Майдане»11:36
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- Нурмагомедова и Макгрегора дисквалифицировали за драку после боя11:10
- В Днепре расстреляли внедорожник с пассажирами: первые подробности11:00
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь10:42
- В Крыму оккупанты сами себя загнали в тупик: Путину придется договариваться с Украиной 10:30
- Шведский отель предлагает бесплатное проживание за отказ от Интернета10:15
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Посланы друг другу небесами: астрологи назвали идеальную пару среди знаков Зодиака09:15
- Ученые рассказали о связи между мобильными телефонами и недостатком сна у детей21:58
- Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа14:27
- Медики выяснили, в каких дозах красное вино полезно для сердца11:13
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Японец рассказал невероятную историю жизни с девушкой, болеющей амнезией18:35
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»
- «Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке
- Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»
- Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию
- В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО