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В «ДНР»: В Донецке до сих пор не восстановлено движение трамваев на ряде маршрутов
В неподконтрольном украинской власти Донецке перебои с движением трамвайных маршрутов №№ 8, 16, 3 и других наблюдаются в течение всего января.
«Стояла ровно час на остановке. Как только снег выпал, начались проблемы. До этого не было такого. После Нового года – все, пешком. Я работаю на Мирном, 2,5 км, иду я час, но когда приходишь на работу, надо работать, а у тебя нет сил», – говорит жительница Кировского района города.
В «Донэлектроавтотранс» ситуация объясняют погодными условиями и отсутствием спецтехники. «К сожалению, резкие перепады температуры вызвали так называемое морозное пучение грунта, что привело к поднятию земляного полотна и плит мощения трамвайного пути на 120–180 мм над уровнем головки рельса. Клиренс трамвайного вагона составляет 160 мм. Это привело к обрывам нижнего оборудования, подвесок магнитных "башмаков" и прочего. Поэтому мы понесли потери в подвижном составе и спецтехнике», – пояснил ситуацию начальник службы пути предприятия «Донэлектроавтотранс» Алексей Гузь.
Он также сказал, что нет специальной техники, способной эффективно справиться с возникшей наледью. Расчистка путей производится практически вручную. Так, только по маршруту трамвая № 8 рабочим необходимо расчистить порядка 25 км пути.
По планам, к началу февраля все же удастся восстановить нормальный график движения трамваев. «В настоящее время все силы брошены на 8-й маршрут трамвая. Мы планируем сегодня – завтра пустить этот маршрут в нормальном режиме, завтра планируем начать 3-й маршрут трамвая. Думаю, что при нормальных погодных условиях к началу февраля трамваи пойдут по городу в обычном режиме», – сказал Гузь.
В этой ситуации в Донецке с 30 января решили запустить новый автобусный маршрут № 78 Б, следованием от ул. Островского до ДС «Центр» через микрорайон Семашко, пенсионный фонд Кировского района, улицу Куприна и Ленинский проспект.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Youtube
Теги: Донецк, Донбасс, транспорт, ДНР
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