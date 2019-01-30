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ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
Фронтовые подразделения ВСУ подорвали военный "КамАЗ" боевиков "ДНР" в районе населенного пункта Крымское - социальные сети предполагают большое количество погибших наемников вследствие детонации боекомплекта в кузове.
Про подрыв "КамАЗа" на своей странице в социальной сети сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", передает dialog.ua.
Согласно его данным, российские оккупанты перевозили на грузовике личный состав для пополнение боевых рядов наемников, а также боеприпасы. При этом подразделения ВСУ подорвали военный автомобиль, вследствие чего, по всей вероятности, был взорван и боекомплект. На данный момент точное количество погибших боевиков неизвестно и уточняется. Штаб операции по освобождению Донбасса уже подтвердил информацию. "Разведданые сообщают, что 4 оккупанта были уничтожены и еще 6 ранены. Украинские военные уничтожили грузовик "КамАЗ", где было вражеское оружие и техника. Также воины ВСУ уничтожили вражескую позицию, изъяв соответствующее снаряжение у неприятеля", - сообщили в штабе.
Теги: Донбасс, КамАЗ, боеприпасы, ДНР, потери, ВСУ, подрыв, соцсети, оккупанты
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