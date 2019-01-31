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Боевики "ДНР" призывают подать на ФСБ в Гаагу за преступления и проявления фашизма на территории Донецка
На территории "Л/ДНР" устраивают вакханалию не только боевики, но еще и сотрудники ФСБ. Совсем недавно один из тех, кто стоял у истоков бандформирования, пожаловался на возмутительные действия "властей ДНР". Отдельные сепаратисты призывают его подать заявление в Международный суд Гааги на ФСБ, а также "власти ДНР".
Андрей Пургин выложил публичный ответ, который пришел к нему от "УМВД". Ему отказали в выдаче паспорта "ДНР", несмотря на то что он стоял у самых истоков создания бандформирования. При этом он сдал все необходимые документы, чтобы его получить. Об этом рассказали в одном из сепаратистских каналов, передает "Диалог.UA".
Тем не менее ответной реакции со стороны сепаратистских "властей" не последовало. Более того, в сообщении говорится, что в "ДНР "просто цинично игнорируют сообщение Пургина, который приложил руку к созданию бандформирования.
"Прокуратура просто спит. "Хозяйство ДНР" клало большой и толстый на ту букву закона, которую само и нарисовало, угрожая при этом высылкой в СБУ. Видимо, Андрей Евгеньевич слишком добрый и рассчитывал на то, что в "ДНР" будут все такими. Лучше бы он обращался в Международный суд Гааги против ФСБ. С такими панькаться точно не стоит, когда есть угроза жизни", - сказано в сообщении.
Теги: Донецк, Донбасс, преступление, Гаага, фашизм, СБУ, ФСБ, ДНР, боевики, Пургин
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