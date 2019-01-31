Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"

31.01.2019 10:04

В оккупированном Донецке заявили, что украинская часть компании "Вода Донбасса" переходит в "республику".

Такую новость озвучил "министр строительства и ЖКХ" Сергей Наумец подконтрольным террористическому формированию СМИ, сообщает "Диалог.UA".

По словам пособника оккупантов Наумца, для воплощения этих планов уже разработана "дорожная карта". Интересно, что первым такие планы еще в конце декабря прошлого года озвучил "глава республики" Денис Пушилин – он поручил подчиненным подготовить соответствующую "документацию". Теперь сотрудникам предприятия боевики обещают "официальное оформление, социальные гарантии и своевременную зарплату". Что касается работников "Воды Донбасса", то их мнением никто не поинтересовался.