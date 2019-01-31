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Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе
О миротворческой миссии ООН на Донбассе в последнее время говорят многие. Не умолчал об этом и военный эксперт Олег Стариков, который сообщил, что миротворцы могут появиться на Донбассе уже этим летом, учитывая обстоятельства.
Стало известно о том, что миротворцы могут прийти на Донбасс только при определенных условиях. Эксперт рассказал, что нужно соответствующее финансирование, а также принятое решение ООН. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Стариков, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на DN.UA.
"Нужно сразу сказать, что миротворцы из ООН, а также ОБСЕ выполняют разные задачи, хотя обе структуры напрямую связаны с Евросоюзом. Совет Безопасности ООН, в свою очередь, должен принять решение касательно операции по поддержке мира на Донбассе, и только после этого туда зайдет не только военный контингент, но еще полицейский с гражданским. Бюджет же на подобное мероприятие пятый департамент ООН может выделить уже 1 июля 2019 года. Именно с этого времени начнется реальная работа над вводом миротворцев", - сказал эксперт. Стариков также сообщил, что на Донбасс войдет около 20 000 миротворцев. В ООН считают это количество достаточным.
Теги: Донбасс, бюджет, ООН, финансирование, ОБСЕ, Евросоюз, боевики, миротворцы
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