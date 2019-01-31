Пропагандисты Кремля уверены, что Украина устроит фильтрационные лагеря

31.01.2019 22:19

Кремлевские пропагандисты устроили истерику из-за предложения военного прокурора проверять жителей ОРДЛО на детекторе лжи.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил устраивать проверки на полиграфе жителям неподконтрольных районов оккупированного Донбасса, чтобы вычислять среди них пособников оккупантов, передает "Диалог.UA".

Такая идея ужаснула ведущих программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", которые увидели в ней намерение создать фильтрационные лагеря для жителей "Л/ДНР" и угрозу их жизни. Попова возмутил тот факт, что такое предложение прозвучало из уст должностного лица. Вслед за ним открыла рот его скандальная коллега (и жена). Скабеева начала нагнетать обстановку страшилками о подготовке геноцида над жителями Донбасса.