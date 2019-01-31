Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пропагандисты Кремля уверены, что Украина устроит фильтрационные лагеря

31.01.2019 22:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пропагандисты Кремля уверены, что Украина устроит фильтрационные лагеря

Кремлевские пропагандисты устроили истерику из-за предложения военного прокурора проверять жителей ОРДЛО на детекторе лжи.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил устраивать проверки на полиграфе жителям неподконтрольных районов оккупированного Донбасса, чтобы вычислять среди них пособников оккупантов, передает "Диалог.UA".
Такая идея ужаснула ведущих программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", которые увидели в ней намерение создать фильтрационные лагеря для жителей "Л/ДНР" и угрозу их жизни. Попова возмутил тот факт, что такое предложение прозвучало из уст должностного лица. Вслед за ним открыла рот его скандальная коллега (и жена). Скабеева начала нагнетать обстановку страшилками о подготовке геноцида над жителями Донбасса.



Теги: Донбасс, фильтрация, детектор лжи, лагерь, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх