В Горловке замечены люди, достающие еду из мусорных баков. ВИДЕО

31.01.2019 20:21

Временно оккупированная Горловка с каждым днем всё больше приходит в упадок. Промышленность уничтожена, большинство людей не имеет работы, некоторые могут найти еду только в мусорных баках.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Временно оккупированная Горловка с каждым днем всё больше и больше приходит в упадок. Не смотря на громкие заявления представителей оккупационных «властей ДНР», ситуация критическая. Промышленные предприятия остановлены, разграблены и начинают рушится. Большинство жителей не может найти работу, но основная масса, даже тех, у кого работа есть, получают мизерные зарплаты, которых не хватает ни на что. Люди отказывают себе в самом основном от покупки продуктов, до лечения. В городе появилось большое количество бомжей. Кроме того, в городе из кранов льется вода ужасного качества, которую невозможно пить. Приходит в упадок и жилищный фонд.

В то же время «городские власти» гордятся проведенным «кронированием», в результате которого на улицах остались куски голых стволов и горы веток, хотя, относительно крупные бревна были вывезены в неизвестно направлении.

Горловчанин смог снять и выложить в сеть шокирующий видеоролик. Вот только некоторые комментарии автора к нему:

«На автобусной остановке возле собора привычная очередь с флягами для воды. Я сам еще весной пил водопроводную воду, но однажды я заметил резкий неприятный запах и непрозрачность этой странной жидкости. С тех пор я покупаю очищенную воду»,

«Местная «власть» ведет кронирование деревьев даже зимой. Дело полезное, но выглядит это ущербно»,

«В глубине двора вижу двух мужчин, которые перебирают мусор в контейнерах и тут же что-то едят (не шучу). С ними было две собаки. Собак они тоже угощали. Третий «эпизод» из этой серии — пенсионер, выбирающий картон и что-то еще из разнообразия бытовых отходов»,

«Трамваи физически не могут ездить, т.к. не достают колесами до рельсов, садятся на брюхо… Центральные улицы города хоть как-то почищены от снега, а чуть в сторону — просто ужас… Возле шахты «Кочегарка» облезший, выленявший билборд с портретом Захарченко в пол лица и немного дальше свежий и яркий — о «воссоединении народа Донбасса!».

Те, кто уже успел посмотреть видео с горечью отмечают:

«И это в 21 веке… За что наказаны эти люди? Когда-то все наладится, но жить-то надо сегодня»,

«Вы показали… как выживают… да именно выживают люди и собаки… очень больно на это смотреть… когда мы сидим в теплом доме… и сыты… и деревьев жалко.»

«Крепитесь когда-то должно все закончится».