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Волкер не бачить у "мирному плані" Сайдіка альтернативи "Мінську". ВІДЕО

31.01.2019 13:26
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Волкер не бачить у "мирному плані" Сайдіка альтернативи "Мінську". ВІДЕО

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Мартін Сайдік не пропонував альтернативу Мінським угодами, а лише висловив деякі ідеї їх реалізації. Про це інформує Depo.ua.
"У кожному разі спочатку Росія повинна прийняти рішення припинити війну і дозволити введення на Донбас миротворчої місії ООН... Наскільки я розумію, не йдеться про заміну Мінських домовленостей, а про те, як знайти шляхи для їх втілення", - сказав Волкер.
Він наголосив на важливості Мінських угод, оскільки вони встановили ключові правила: припинення вогню, відведення важкого озброєння, виведення іноземних військ і незаконних збройних формувань, відновлення державного кордону між Україною і Росією.
"Це дуже важливі пункти. Ми не хотіли б їх втрачати, позбувшись цих угод. Проблема в тому, що вони не виконані. Росія ніколи не дотримувалася припинення вогню. Не було відведення важкого озброєння. Російські війська продовжують перебувати на сході України. Росія продовжує фінансувати незаконні формування і надавати їм озброєння. Вони підтримують існування двох так званих "республік", - заявив спецпредставник.
На його думку, якщо Росія хоче позбутися санкцій і відновити повагу світової спільноти, вона має повернути мир, імплементувати Мінські угоди і повернути Україні контроль над її територіями.
"Сайдік демонструє, що існують певні ідеї і від них можна відштовхуватися. Але передумовою для цього може бути тільки рішення Росії припинити війну і прийняти миротворчу місію ООН, щоб налагодити мирне і безпечне середовище. Лише коли ці пункти будуть реалізовані, то матимуть сенс і всі інші речі", - додав Волкер.



Теги: Донбасс, мир, альтернатива, план, Минские договоренности, Волкер
 
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