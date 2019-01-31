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Архив - Донецкая область

ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков

31.01.2019 11:52
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ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков

Украинская армия продолжает жестко наказывать сепаратистов за их провокационные действия на территории Донецкой и Луганской областей.

Пресс-служба Операции Объединенных сил уведомила, что в среду, 30 января, бойцы Вооруженных сил Украины на Донбассе уничтожили МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) пророссийких террористов, передает "Диалог.UA".

В пресс-службе подчеркнули, что военнослужащие армии Украины, которые удерживают оборону на указанном направлении, имеют в части два хорошо подготовленных подразделения: Бойцы ВСУ сообщили, что спустя считанные минуты после старта обстрела со стороны вражеских сил маневренная огневая группа нанесла ответный удар по кремлевским боевикам-марионеткам. Именно расчет "Стугны-П" осуществил пуск по МТЛБ врага, из которого террористы трусливо вели огонь по нашим защитникам.



Теги: Донбасс, оборона, боевики, ВСУ, обстрелы, бронетранспортеры, ООС
 
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