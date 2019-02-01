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Армия России разожгла ночной бой, ударив по ВСУ из минометов и БМП: об исходе сражения и потерях сторон
Штаб Операции Объединенных сил информирует о том, что незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" не оставляют попыток спровоцировать эскалацию конфликта на Донбассе.
Вчера, 31 января, боевики "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня, применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями, передает "Диалог.UA".
В частности, оккупанты РФ вели обстрел в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” из минометов калибра 82 мм, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в районе поселка Пески. Затем противник атаковал позиции ВС Украины в районе Кряковки и Крымского в полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также враг открыл огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Хутора Свободный и Станицы Луганской”. Известно, что один военнослужащий Вооруженных сил получил ранения. Разведка сообщает, что один оккупант был уничтожен, двое получили ранения.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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