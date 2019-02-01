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Бизнес "по-дэнээровски": еще один завод на оккупированном Донбассе навсегда прекращает производство
Донецкий металлургический завод (ДМЗ) может раз и навсегда остановить работу. К краху предприятия, имеющего без малого 150-летнюю историю. Завод, переживший две мировые войны, революцию и безвременье переходных 80-90-х годов, не перенес непризнанную республику.
В оккупированном Донецке может остановить работу ДМЗ, что будет означать полный крах предприятия, сообщает "Диалог.UA".
Такую новость передают в телеграм-канале "Это ДНР, детка!" со ссылкой на информацию Евгения Тинянского – известного блогера, воевавшего на стороне террористов в самом начале "русской весны" и даже удостоившийся поста "депутата парламента Новороссии". Теперь, находясь в оппозицию к нынешнему главарю "ДНР", Тинянский больше не скрывает позорных фактов, являющихся свидетельством ужасающего положения Донетчины под властью оккупантов. "Поступает информация, что сегодня из-за нехватки сырья останавливают 2 печь на ДМЗ. Если до 3 февраля не поступит окатыш, то остановят и 1 печь. Также сейчас уже многие цеха начинают задавать администрации вопросы по выплате заработной платы", - пишет Тинянский. По его словам, в среде работников умирающего предприятия ширится информация о нездоровом сотрудничестве профсоюза завода и людей олигарха Курченко, фактического владельца захваченного предприятия. Курченко якобы платит немалые откаты профсоюзным вожакам за удержания коллектива от протестов и забастовки. "Вот честно, я не знаю, кто там от Курченко занимается контролем над происходящими процессами, но складывается впечатление, что люди эти очень не высокого ума. Ведь решение то проблемы на поверхности. Вот же оно, только руку протянуть и сделать. Можно сделать все вообще красиво! Но не делают", - возмущается террорист.
Теги: Донецк, Донбасс, бизнес, забастовка, зарплата, металлургия, завод, оккупация, ДНР, протесты
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