Боевики попали под ответный огонь ВСУ на Донбассе и понесли потери

01.02.2019 07:43

За минувшие сутки, 31 января, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.

Ранен украинский военный, сообщили в пресс-центре ООС.

"31 января российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. В двух обстрелах противник применял запрещенное минскими договоренностями вооружения" - говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм., БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вели огонь в районе поселка Пески.

А в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг из минометов калибра 82 мм. и гранатометов обстрелял позиции ВСУ в районе Кряковки, а автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы применил в районе Крымского. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия российские наемники вели огонь в районе хутора Свободный. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь в районе Станицы Луганской.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранения. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства. По данным разведки, 31 января, один оккупант уничтожен, двое получили ранения", – рассказали в ООС.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.

Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.