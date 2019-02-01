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Архив - Донецкая область

Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ

01.02.2019 11:41
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Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ

За минувшие сутки на Донбассе подразделения НВФ шесть раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного вооружения, в результате чего ранен украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ из минометов калибра 82 мм, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вели огонь в районе поселка Пески.

В то же время, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» враг из минометов калибра 82 мм и гранатометов обстрелял позиции ВСУ в районе Кряковки. Автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил в районе Крымского. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия российские наемники вели огонь в районе хутора Вольный. Также, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь в районе Станицы Луганской.

По данным украинской разведки за сутки один член НВФ уничтожен, двое получили ранения.



Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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