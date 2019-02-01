Деньги закончились: ОРДЛО остались без российского ''гумконвоя''

01.02.2019 15:22

Относительно "не отправки" РФ очередного т.н. "гуманитарного конвоя" в ОРДЛО

В январе этого года российская сторона не осуществляла доставку т.н. "гуманитарного груза" жителям временно оккупированных Российской Федерацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

СПРАВКА ИС: Всего в течение 2014 - 2018 гг РФ осуществила доставку 84 т.н. "гуманитарных конвоев" (2014 - 10 конвоев; 2015 - 38 конвоев; 2016 - 11 конвоев; 2017 - 13 конвоев; 2018 - 12 конвоев).

При этом существовала практика доставки т.н. "гуманитарного груза" в ОРДЛО примерно один раз в месяц, что позволяло Москве говорить про "постоянную поддержку населения Донбасса", который "страдает от украинской хунты".

Причиной "не отправки" груза в январе с.г., по информации группы ИС, является отсутствие финансирования министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) в начале этого финансового года по статье закупки т.н. "гуманитарного груза" для жителей ОРДЛО.

Кроме того, и ранее общая загруженность автомобилей российского т.н. "гуманитарного конвоя" в разные годы в среднем составляла 50-70%. Т.е. Россия намеренно использовала для своих "гумконвоев" неоправданно большое количество грузовиков для пропагандистских целей, а также для вывоза из ОРДЛО оборудования захваченных предприятий Донбасса и других материальных ресурсов.

Источник Обозреватель.