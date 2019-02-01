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Денисова пообещала в феврале передачу украинцев с ОРДЛО
В первую неделю февраля произойдет передача граждан Украины с неподконтрольных Украине территорий Донбасса, которые были задержаны до начала военного конфликта.
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает donpress.com.
По ее словам, Денисова провела встречу с координатором СММ ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, послом Тони Фришем. Она отметила, что они обсудили вопросы относительно работы гуманитарной подгруппы ТКГ по обеспечению освобождения и обмена заложников и лиц, незаконно удерживаемых на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, в рамках Минских договоренностей. Денисова отметила:
«Мы с господином Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать. Рассмотрели также вопрос о передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля».
Теги: Донбасс, обмен, конфликт, ОБСЕ, задержание, заложники, Минские договоренности, ОРДЛО
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